Сегодня 09:24
Латвийские пенсии померили с эстонскими. Результат оказался неутешительным
Чистая средняя пенсия в Эстонии в текущем году будет составлять около половины от средней зарплаты. Об этом сообщает rus.err.ee. А что в Латвии?
Как отмечает издание, в странах-членах ЕС пенсии в среднем составляют около 60% от предпенсионного брутто-дохода, а в Греции, Испании и Италии - около 80% среднего брутто-дохода людей в возрасте 50-59 лет. В Эстонии этот показатель составляет 50%.
В Латвии по данным ЦСУ во втором квартале 2025 года средний размер зарплаты (брутто) равнялся 1808 евро. Размер же средней пенсии в Латвии в сентябре 2025 года составлял 628 евро.
Таким образом получается, что латвийские пенсионеры получают в виде пенсий по возрасту лишь 34,7% от размера средней зарплаты по стране. Нам далеко не только до Европы, но даже и до соседней Эстонии.
