В Германии осудили медбрата, убившего своих пациентов. Еще больше шокировал мотив преступлений

В его случае мотив тоже был чудовищен: Хёгель вводил пациентам препараты, чтобы потом демонстративно «спасать» их перед коллегами и таким образом самоутверждаться, а также просто из скуки. На суде он утверждал, что испытывал эйфорию, когда ему удавалось вернуть к жизни отравленного им пациента, и был расстроен, если тот умирал. Следствие полагает, что общее число его жертв могло достигать 200 человек, но доказать это не удалось, поскольку многие тела были кремированы без проведения аутопсии.