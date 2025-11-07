В Германии осудили медбрата, убившего своих пациентов. Еще больше шокировал мотив преступлений
Немецкий суд приговорил к пожизненному заключению медбрата из отделения паллиативной помощи, который оказался серийным убийцей. 44-летний мужчина, имя которого не разглашается (на всех фото его лицо скрыто), признан виновным в убийстве десяти пациентов и покушении на убийство ещё 27 человек. Однако общественность потряс не только масштаб преступлений, но и их мотив.
Как указано в обвинении, медбрат совершал убийства лишь для того, чтобы во время своих смен спокойно отдыхать и чтобы пациенты не мешали ему ночью своими жалобами. Арестовать преступника удалось после того, как коллеги заподозрили неладное и сообщили о его действиях в полицию.
С 2020 года он работал в больнице Rhein-Maas-Klinikum в городе Вирзелен, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия. Убийства произошли в период с декабря 2023 по май 2024 года. Его пациентами были тяжело больные и неизлечимые люди, однако среди жертв оказались и те, кто уже пошёл на поправку и готовился к выписке. Некоторым из выживших его инъекции нанесли серьезный вред здоровью.
В обвинении, представленном в суде, говорится, что медбрат проявлял «раздражительность» и полное отсутствие сочувствия к пациентам, ведя себя как «повелитель жизни и смерти». По данным агентства AFP, прокуратура полагает, что число его жертв может быть больше, и в настоящее время проводится эксгумация тел других возможных пострадавших, что может привести к новому судебному процессу.
Оглашая приговор в среду, суд признал его преступления «особо тяжкими», что фактически лишает осуждённого шансов на условно-досрочное освобождение после 15 лет заключения. Тем не менее у него остаётся право обжаловать приговор.
Хотя масштаб его преступлений ужасает, он всё же не достиг рекорда послевоенной Германии, установленного медбратом Нильсом Хёгелем, которому в 2019 году суд в Ольденбурге назначил пожизненный срок за убийство 85 пациентов. Этот 42-летний медик признался в убийствах около 100 человек в возрасте от 34 до 96 лет в двух больницах с 2000 по 2005 год, однако по 15 эпизодам его оправдали из-за нехватки доказательств.
В его случае мотив тоже был чудовищен: Хёгель вводил пациентам препараты, чтобы потом демонстративно «спасать» их перед коллегами и таким образом самоутверждаться, а также просто из скуки. На суде он утверждал, что испытывал эйфорию, когда ему удавалось вернуть к жизни отравленного им пациента, и был расстроен, если тот умирал. Следствие полагает, что общее число его жертв могло достигать 200 человек, но доказать это не удалось, поскольку многие тела были кремированы без проведения аутопсии.