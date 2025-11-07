Готовятся новые правила, согласно которым гражданам РФ станет еще сложнее попасть в Латвию

По данным Еврокомиссии, в 2024 году россияне получили более 500 тысяч шенгенских виз – больше, чем в 2023-м, но значительно меньше, чем до войны – в 2019 году их было свыше четырёх миллионов. Чаще всего визы выдают Венгрия, Франция, Испания и Италия.