Готовятся новые правила, согласно которым гражданам РФ станет еще сложнее попасть в Латвию
Евросоюз готовится ужесточить визовые правила для граждан России и фактически прекратить выдачу многократных шенгенских виз. Это усложнит и без того непростую задачу для гражданина РФ попасть в Латвию.
По информации "Радио Свобода", о новых ограничениях пишет Politico со ссылкой на трёх европейских чиновников. Если решение будет принято, россияне смогут получать только однократные визы, за исключением гуманитарных случаев. Новые правила планируют утвердить и ввести уже на этой неделе. Причиной называют продолжающуюся войну России против Украины.
После начала войны в 2022 году Евросоюз уже усложнил получение виз и повысил стоимость оформления. Некоторые страны, например балтийские и Чехия, полностью запретили или резко ограничили въезд россиян.
Politico уточняет, что за выдачу виз продолжают отвечать национальные власти государств ЕС, поэтому Еврокомиссия может только усложнить процесс, но не может ввести полный запрет на въезд граждан России.
По данным Еврокомиссии, в 2024 году россияне получили более 500 тысяч шенгенских виз – больше, чем в 2023-м, но значительно меньше, чем до войны – в 2019 году их было свыше четырёх миллионов. Чаще всего визы выдают Венгрия, Франция, Испания и Италия.
Латвия давно прекратила выдачу обычных виз для граждан РФ. Исключение сделано только для особых случаев. Однако, как ранее писал Otkrito.lv, россияне все равно продолжают ездить в ЛР в качестве туристов. После новых ограничений сделать это будет еще сложнее.