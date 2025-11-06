Жителей Латвии предупредили, что их собственные накопления будут решающими для благополучия в старости

"Взять на себя ответственность за свои годы на пенсии – это не только разумный, но и достойный шаг, и число людей, которые делают регулярные взносы в свои пенсионные планы, растет. В наше время, когда повседневные приоритеты часто диктуют краткосрочные потребности, способность думать о будущем становится особой ценностью... Каждый вложенный евро – шаг к свободе выбора и спокойствию в пенсионные годы, и этот путь стоит начинать уже сегодня", - говорит Айнарс Балцерс, член правления Swedbank.