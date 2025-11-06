Жителей Латвии предупредили, что их собственные накопления будут решающими для благополучия в старости
Как сообщает Swedbank, число участников добровольного пенсионного 3 уровня в Открытом пенсионном фонде Swedbank достигло нового рекорда – 200 000 человек.
В последние годы все больше людей выбирают накопления для старости также в добровольной пенсионной системе. Этому способствует и рост финансовой грамотности населения, и изменения в системе обязательных взносов: учитывая сокращение взносов во 2 уровень, жители активнее думают о создании дополнительных накоплений.
"Взять на себя ответственность за свои годы на пенсии – это не только разумный, но и достойный шаг, и число людей, которые делают регулярные взносы в свои пенсионные планы, растет. В наше время, когда повседневные приоритеты часто диктуют краткосрочные потребности, способность думать о будущем становится особой ценностью... Каждый вложенный евро – шаг к свободе выбора и спокойствию в пенсионные годы, и этот путь стоит начинать уже сегодня", - говорит Айнарс Балцерс, член правления Swedbank.
За последние 5 лет почти вдвое выросло количество людей, которые формируют накопления в пенсионных планах 3 уровня Swedbank. Новые участники чаще всего выбирают динамичные инвестиционные планы, откладывая в среднем 37 евро в месяц. Кроме того, снизился и средний возраст начала накоплений: с 41 года пять лет назад до 40 лет сейчас. Большинство участников – женщины, их 59%.
Как отмечают эксперты, прогнозы Банка Латвии показывают, что через 30 лет доходы от 1 и 2 уровней пенсии смогут обеспечить только 25–30% от нынешней зарплаты, поэтому собственные накопления будут решающими для благополучия в старости. Одним из наиболее эффективных решений является пенсионный 3 уровень. Откладывание примерно 5–10% от валовой зарплаты может превратиться в существенный вклад в качество жизни в будущем.
