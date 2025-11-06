Латвия - не слабое звено: у нас начато более 600 дел о нарушении санкций против России
С 2022 года в Латвии начато более 600 уголовных процессов по фактам нарушения санкций против России. По словам представителя Службы финансовой разведки Паулиса Ильенкова, крупные нарушения встречаются редко, а в целом страна демонстрирует высокую дисциплину в соблюдении санкционного режима.
В Латвии начато более 600 уголовных процессов о нарушении санкций против России, сообщил в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" заместитель начальника Службы финансовой разведки (СФР) по вопросам санкций Паулис Ильенков.
Все процессы начаты после 2022 года, и случаев крупного нарушения санкций немного, рассказал представитель СФР. В целом, по словам Ильенкова, в отношении соблюдения санкций против России ситуация в Латвии положительная и она определенно не является "слабым звеном" в Европе и мире.
Комментируя санкции США против двух крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", Ильенков отметил, что они мало затрагивают Латвию. "Роснефть", например, считается в Латвии объектом санкций еще с 2022 года, поэтому "на практике это для нас ничего не меняет", отметил представитель СФР. В свою очередь бизнес-интересы "Лукойла" в Латвии по сравнению с другими странами ЕС были сравнительно небольшими. Например, в одной из стран ЕС у "Лукойл" в 2025 году было 460 АЗС, рассказал Ильенков.