Латвия - не слабое звено: у нас начато более 600 дел о нарушении санкций против России

Комментируя санкции США против двух крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", Ильенков отметил, что они мало затрагивают Латвию. "Роснефть", например, считается в Латвии объектом санкций еще с 2022 года, поэтому "на практике это для нас ничего не меняет", отметил представитель СФР. В свою очередь бизнес-интересы "Лукойла" в Латвии по сравнению с другими странами ЕС были сравнительно небольшими. Например, в одной из стран ЕС у "Лукойл" в 2025 году было 460 АЗС, рассказал Ильенков.