Выяснилось, что многие жители Латвии регулярно попадают в неприятные ситуации при оплате покупок
Несмотря на то что более половины жителей Латвии (62%) указывают, что у продавцов доступен им предпочтительный способ оплаты, треть (32%) признает, что по крайней мере однажды этой возможности не было, показало исследование Европейского центрального банка.
Ваш способ недоступен
Как отмечают эксперты Luminor, участников исследования попросили оценить все покупки, которые они совершили в течение последнего месяца в торговых точках, и указать, предлагал ли продавец всегда тот способ оплаты, который они хотели использовать. Жители Латвии чаще, чем в среднем по Европе и Балтии, отмечали, что желаемый способ оплаты был недоступен (32% против 24% в Европе). В Эстонии уровень удовлетворенности выше, там только 21% опрошенных указали, что не смогли рассчитаться предпочтительным способом. В Литве этот показатель составляет 26%, то есть немного выше европейского среднего.
Убедительное большинство жителей Латвии ежедневно чаще всего расплачиваются банковскими картами, однако этот способ оплаты по-прежнему доступен не везде. Наблюдения банка и предыдущие опросы показывают, что чаще всего расчеты картой невозможны на рынках, ярмарках, городских праздниках и фестивалях, а также при получении услуг в сфере красоты.
Доля наличных растет
В опросе ЕЦБ 16% жителей Латвии указали, что в течение месяца перед опросом по крайней мере однажды столкнулись с ситуацией, когда не было возможности рассчитаться картой. Около 9% признали, что безналичные платежи были возможны только при условии, что сумма покупки достигала определенного минимума. Почти 6% опрошенных по крайней мере один раз за месяц оказались в ситуации, когда невозможно было рассчитаться наличными.
В то же время последние данные Банка Латвии показывают, что в августе этого года жители в среднем 74% платежей совершали безналично, что на три процентных пункта меньше, чем год назад. Соответственно доля наличных выросла до 26%, приблизившись к уровню 2023 года.
