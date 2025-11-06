Выяснилось, что многие жители Латвии регулярно попадают в неприятные ситуации при оплате покупок

Как отмечают эксперты Luminor, участников исследования попросили оценить все покупки, которые они совершили в течение последнего месяца в торговых точках, и указать, предлагал ли продавец всегда тот способ оплаты, который они хотели использовать. Жители Латвии чаще, чем в среднем по Европе и Балтии, отмечали, что желаемый способ оплаты был недоступен (32% против 24% в Европе). В Эстонии уровень удовлетворенности выше, там только 21% опрошенных указали, что не смогли рассчитаться предпочтительным способом. В Литве этот показатель составляет 26%, то есть немного выше европейского среднего.