Чтобы никаких непонятных салютов! Рижская дума намерена ограничить использование пиротехники
Рижская дума подготовила проект новых правил, ограничивающих использование пиротехники в ночное время. Запрет будет действовать с 22:00 или 23:00 (летом) до 7:00, за исключением праздников и согласованных мероприятий.
Ранее запрет на использование пиротехники был включён в правила общественного порядка. Применение пиротехнических изделий было запрещено с 23:00 до 7:00, если это не было согласовано с исполнительным директором Риги, за исключением государственных праздничных дней.
Как пояснил агентству LETA вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, с вступлением в силу в 2024 году Закона об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, прежние правила общественного порядка утратили силу. Планируется, что новые обязательные правила под названием «О временных ограничениях на использование фейерверков и сценической пиротехники в Риге» запретят использование пиротехнических изделий под открытым небом в летний период с 23:00 до 7:00, а в остальное время года — с 22:00 до 7:00.
Ограничения не будут распространяться на использование пиротехники во время публичных мероприятий, согласованных с самоуправлением, во время празднования Лиго — с 7:00 дня Лиго до 23:00 Янова дня, а также в новогоднюю ночь — с 0:00 до 1:00.
Правила должны быть утверждены на заседании Рижской думы.