Чтобы никаких непонятных салютов! Рижская дума намерена ограничить использование пиротехники

Как пояснил агентству LETA вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, с вступлением в силу в 2024 году Закона об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, прежние правила общественного порядка утратили силу. Планируется, что новые обязательные правила под названием «О временных ограничениях на использование фейерверков и сценической пиротехники в Риге» запретят использование пиротехнических изделий под открытым небом в летний период с 23:00 до 7:00, а в остальное время года — с 22:00 до 7:00.