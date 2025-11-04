Даугавпилс и в этом году не отказывается от традиции новогодних салютов
В то время как многие города Латвии в последние годы отказываются от фейерверков из-за соображений экологии и заботы о животных, Даугавпилс сохраняет верность традициям — Новый, 2026 год здесь вновь встретят под залпы праздничного салюта.
Муниципалитет города завершил прием предложений на объявленную закупку по разработке сценария и организации новогоднего фейерверка. Как и в предыдущие годы, в конкурсе участвовала только одна компания — International Fireworks Design. Она предложила провести праздничный салют стоимостью 11 890 евро без НДС.
Фейерверк станет центральным элементом новогоднего празднования на площади Виенибас, где пройдет традиционная общегородская встреча Нового года.
Кроме того, в рамках зимних праздников Даугавпилс готовит насыщенную программу: жителей и гостей города ждут зажжение огней на главной елке, праздничные концерты и развлекательные мероприятия, в том числе празднование второго дня Рождества.
Таким образом, Даугавпилс остается одним из немногих крупных городов Латвии, которые продолжают отмечать Новый год с ярким фейерверком, сохраняя атмосферу традиционного зимнего праздника.