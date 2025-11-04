Даугавпилс и в этом году не отказывается от традиции новогодних салютов

Муниципалитет города завершил прием предложений на объявленную закупку по разработке сценария и организации новогоднего фейерверка. Как и в предыдущие годы, в конкурсе участвовала только одна компания — International Fireworks Design. Она предложила провести праздничный салют стоимостью 11 890 евро без НДС.