Полковник Бледоне: девушкам тоже пора надеть форму - равные права, равные обязанности
В Латвии обсуждают возможность расширить альтернативы Службе государственной обороны — например, позволить проходить её в структурах Министерства внутренних дел, таких как служба спасения или полиция. Командир штаба батальона Национальных вооружённых сил полковник Антонина Блёдоне поддерживает обязательную службу в её классической форме, но при этом считает, что в будущем участвовать в ней должны и женщины.
«Цель Службы государственной обороны — подготовить нас к кризисной ситуации. Это значит — подготовить молодого человека к возможной мобилизации, чтобы он был к ней готов. Конечно, есть те, кому здоровье не позволяет, но таких случаев очень мало. Я поддерживаю Государственную службу обороны в её классической форме», — сказала в интервью передаче TV3 «900 sekundes» полковник, командир штаба батальона Национальных вооружённых сил Антонина Блёдоне.
Она напомнила, что службу можно пройти и постепенно — в течение пяти лет, вступив в Земессардзе. «Можно просто найти 28 дней в году, когда ты приходишь и выполняешь свой долг. Это можно совмещать и с учёбой, и со спортивной карьерой», — добавила Блёдоне.
По её словам, важно думать на шаг вперёд:
«Что будет, если вдруг произойдёт мобилизация? Ты должен быть готов надеть форму и встать в строй. Тогда будет уже поздно учиться — ты станешь обузой для коллег и сам испытаешь страх и неуверенность».
Отвечая на вопрос, должна ли служба быть обязательной и для женщин, Блёдоне сказала: «Моё мнение — да, но с одним “но”. Наше общество физически пока к этому не готово. Нужно говорить об этом, объяснять, информировать. Но если смотреть в будущее — да, я считаю, что служба должна быть обязательной и для девушек. Мы ведь часто их отделяем и не даём равных возможностей обоим полам. Служба — это реальный шанс развить себя за эти 11 месяцев: укрепить лидерские качества, получить новые знания и быть готовым к кризису — физически, морально и ментально. Мне кажется, девушки тоже имеют на это право. Поэтому я за обязательную службу для обоих полов».