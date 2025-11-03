Полковник Бледоне: девушкам тоже пора надеть форму - равные права, равные обязанности

Отвечая на вопрос, должна ли служба быть обязательной и для женщин, Блёдоне сказала: «Моё мнение — да, но с одним “но”. Наше общество физически пока к этому не готово. Нужно говорить об этом, объяснять, информировать. Но если смотреть в будущее — да, я считаю, что служба должна быть обязательной и для девушек. Мы ведь часто их отделяем и не даём равных возможностей обоим полам. Служба — это реальный шанс развить себя за эти 11 месяцев: укрепить лидерские качества, получить новые знания и быть готовым к кризису — физически, морально и ментально. Мне кажется, девушки тоже имеют на это право. Поэтому я за обязательную службу для обоих полов».