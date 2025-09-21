"Это возраст, когда создаются семьи": депутат против идеи о призыве женщин в армию

По словам политика, те, кто прошёл службу обороны, после этих 11 месяцев ещё пять лет будут числиться в резерве и сохранять высокую готовность, то есть должны быть готовы в любой момент присоединиться к деятельности Национальных вооружённых сил. «Что касается девушек соответствующего возраста, было бы неправильно говорить им: “Вы обязаны ещё пять лет после службы обороны быть резервистками”. Нужно учитывать, что это возраст, когда создаются семьи. Я не думаю, что здесь есть какие-то рациональные аргументы», — сказал Домбрава.