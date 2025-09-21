"Это возраст, когда создаются семьи": депутат против идеи о призыве женщин в армию
Депутат Сейма Янис Домбрава раскритиковал идею обязательного призыва женщин в Службу государственной обороны, назвав её «нерациональной» и подчеркнув, что в Латвии достаточно молодых мужчин, чтобы обеспечить потребности армии.
Дискуссии о введении обязательного призыва женщин в Службу государственной обороны вызывают острые разногласия. Депутат Сейма от Нацобъединения, заместитель председателя Комиссии национальной безопасности Янис Домбравa в передаче TV24 «Ziņu Top» подчеркнул, что такая идея не основана на рациональных аргументах и у Латвии уже есть достаточное количество молодых людей — мужчин, чтобы обеспечить необходимую готовность сил обороны.
«Прошедшие два года работы правительства фактически были потраченным временем. Это один из примеров, когда идут совершенно ненужные дискуссии о введении обязательного призыва женщин в Службу государственной обороны, которые не опираются ни на какие рациональные аргументы, кроме прогрессивной идеологии», — отметил Домбрава.
Высоко оценивая участие женщин в Национальных вооружённых силах на добровольной основе, он добавил: «Что касается Службы государственной обороны, у нас есть достаточно молодых парней соответствующего возраста, чтобы полностью покрыть потребность. За год в одной возрастной группе рождается примерно 7-8 тысяч мальчиков, а в службу обороны сейчас планируется призывать около четырёх тысяч в год. Это значит, что даже всех юношей не призывают, что неправильно, ведь все парни должны проходить службу».
По словам политика, те, кто прошёл службу обороны, после этих 11 месяцев ещё пять лет будут числиться в резерве и сохранять высокую готовность, то есть должны быть готовы в любой момент присоединиться к деятельности Национальных вооружённых сил. «Что касается девушек соответствующего возраста, было бы неправильно говорить им: “Вы обязаны ещё пять лет после службы обороны быть резервистками”. Нужно учитывать, что это возраст, когда создаются семьи. Я не думаю, что здесь есть какие-то рациональные аргументы», — сказал Домбрава.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что Министерство обороны уже в следующем году сделает новые шаги, чтобы к 2028 году ввести обязательный призыв женщин в Службу государственной обороны.