Урожай сорвался: латвийская картошка плавает в грязи, а польская - в прибыли

В Союзе картофелеводов говорят, что еще в сентябре на оптовых базах закупочная цена держалась на уровне 21-23 евроцентов. Сейчас цены упали до 17 центов за килограмм. В начале этой недели оптовые базы покупали выращенный в Польше картофель уже по 12 центов за килограмм. Однако покупатель в магазине этого снижения цены не видит и, скорее всего, не увидит. Например, в магазинах Rimi самый дешевый картофель в начале этой недели стоил 59 центов, в магазине Lidl выращенные в Литве клубни - 49 центов, латвийский картофель - 59 центов. Каждый может посчитать, насколько велика наценка оптовых торговцев и магазинов. Картофелеводы также рассказывают о проводимой на оптовых базах практике смешивания латвийского картофеля в одной упаковке с выращенными в других странах клубнями.