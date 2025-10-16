Посчитали - прослезились: заморозки и дожди нанесли рекордный ущерб урожаю в Латвии
Фермеры Латвии сообщили о повреждении сельхозугодий на площади более 87 тысяч гектаров из-за дождей и заморозков. Ущерб оценивается в 100 миллионов евро. В стране действует чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве.
На конец сентября в Службу поддержки села (СПС) фермеры подали информацию о пострадавших от неблагоприятных погодных условий сельскохозяйственных культурах на общей площади 87 307 гектаров, при этом, согласно предварительным данным, общий ущерб составляет 100,124 млн евро, сообщили в Министерстве земледелия.
От обильных дождей пострадали 84 987 гектаров сельскохозяйственных угодий, включая посевы зерновых, масличных, бобовых, фруктовых и овощных культур. Из них 6 533 гектара составляют незасеянные площади. Наибольшие потери отмечены на посевах озимой пшеницы, многолетних трав, овса, гороха и яровой пшеницы. Кроме того, в результате весенних заморозков пострадали плодовые культуры на общей площади 2320 гектаров. Больше всего пострадали посадки черной смородины, яблони, кустовой черники, облепихи и груши.
Министерство земледелия призывает фермеров, пострадавших от неблагоприятных погодных условий, продолжать подавать в Службу поддержки села (СПС) данные о поврежденных посевных площадях.
Министерство земледелия подчеркивает, что каждое сообщение фермеров имеет важное значение для объективной оценки ситуации во всех пострадавших отраслях. В ведомстве напоминают, что заявки на компенсацию ущерба можно подавать через электронную систему СПС или с помощью мобильного приложения.
Как сообщалось, 5 августа на внеочередном заседании в порядке опроса правительство решило объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на всей территории Латвии до 4 ноября 2025 года с целью компенсации ущерба от последствий заморозков, дождей и наводнений.