Посчитали - прослезились: заморозки и дожди нанесли рекордный ущерб урожаю в Латвии

От обильных дождей пострадали 84 987 гектаров сельскохозяйственных угодий, включая посевы зерновых, масличных, бобовых, фруктовых и овощных культур. Из них 6 533 гектара составляют незасеянные площади. Наибольшие потери отмечены на посевах озимой пшеницы, многолетних трав, овса, гороха и яровой пшеницы. Кроме того, в результате весенних заморозков пострадали плодовые культуры на общей площади 2320 гектаров. Больше всего пострадали посадки черной смородины, яблони, кустовой черники, облепихи и груши.