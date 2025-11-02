В Эстонии определили для населения плату "за энергетическую независимость от РФ". А сколько за нее платят жители Латвии?
Эстонская Госкомпания Elering утвердила плату за балансирующую мощность, которая будет взиматься с января 2026 года и составит 3,73 евро за мегаватт-час как для потребителей, так и для производителей электроэнергии. В Латвии население за балансирующую мощность уже платит.
Эта сумма будет отражаться отдельной строкой в счетах за электроэнергию и останется неизменной в течение всего следующего года, сообщает rus.err.ee. По заверению Elering, новый сбор предназначен для финансирования резервов, обеспечивающих стабильность частоты в энергосистеме.
"Этот платеж можно назвать ценой энергетической независимости после выхода из системы, контролируемой Россией", - отметил председатель правления компании Калле Килк.
Эстонские потребители впервые будут вынуждены платить за энергетическую независимость в феврале, когда получат счета за январь. Для среднего домохозяйства с потреблением около 250 киловатт-часов новый сбор увеличит ежемесячный счет примерно на 1,2 евро с учетом налога с оборота.
В Латвии уже с 1 июля этого года жители платят за поддержание балансирующей мощности электроэнергетической сети. Плата за балансирующую мощность назначена в связи с отключением от российской системы балансирования и необходимостью Латвии самостоятельно поддерживать устойчивость и безопасность своей электросети.
В начале года общие расходы на балансирующую мощность в Латвии были спрогнозированы в размере 40,74 миллиона евро. Чтобы рынок резервов балансирования постепенно приспособился к новой ситуации, в первой половине 2025 года расходы покрывал оператор системы передачи AST из собственных средств.
Плата за поддержание балансирующей мощности составляет для среднего домохозяйства в Латвии примерно 0,3 евро в месяц.