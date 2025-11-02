В Эстонии определили для населения плату "за энергетическую независимость от РФ". А сколько за нее платят жители Латвии?

В Латвии уже с 1 июля этого года жители платят за поддержание балансирующей мощности электроэнергетической сети. Плата за балансирующую мощность назначена в связи с отключением от российской системы балансирования и необходимостью Латвии самостоятельно поддерживать устойчивость и безопасность своей электросети.