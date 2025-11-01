Рижане могут бесплатно сдать собранные листья до конца ноября - но есть обязательные условия
С 1 ноября по 30 ноября жители Риги могут бесплатно сдать опавшие листья в 34 специально организованных пункта. Главное — соблюдать правила: без мусора, без мешков и строго в рабочие часы.
С сегодняшнего дня до 30 ноября жители Риги могут бесплатно сдать осенние листья в 34 пунктах, расположенных в разных районах столицы, сообщили в Рижской думе. Пункты приема листьев в основном будут работать по субботам и воскресеньям, но некоторые - также по рабочим дням.
Самоуправление напоминает, что привозить и оставлять листья у пунктов вне установленного времени их работы нельзя, также запрещено сдавать листья в мешках - их нужно высыпать в контейнеры или специальные мусоровозы. В листьях не должно быть никаких других отходов, а после сдачи каждый житель должен забрать свои мешки с собой.
В этом году в списке требований к сдающим появилось новое: из-за быстрого распространения испанских слизней листья с присутствием этих вредителей не будут приниматься. Если слизни будут обнаружены, в приёме листьев откажут. Это требование уже вызвало негодование рижан и едкие комментари в соцсетях.
Работу в пунктах приема листьев будут координировать сотрудники управления благоустройства департамента внешней среды и мобильности Рижского самоуправления. Они будут организовывать процесс приема листьев, контролировать работу специализированного транспорта и по возможности помогать жителям, особенно людям старшего возраста.
В 2024 году рижане сдали в пунктах 3301 тонну листьев, а в 2023 году - 2769 тонн.
В свою очередь Латвийский фонд природы напоминает, что не нужно сгребать все листья, и призывает оставить половину из них на земле, поскольку опавшие листья начинают разлагаться, и этот процесс имеет большое значение для всей экосистемы в целом.