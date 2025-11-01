Рижане могут бесплатно сдать собранные листья до конца ноября - но есть обязательные условия

Самоуправление напоминает, что привозить и оставлять листья у пунктов вне установленного времени их работы нельзя, также запрещено сдавать листья в мешках - их нужно высыпать в контейнеры или специальные мусоровозы. В листьях не должно быть никаких других отходов, а после сдачи каждый житель должен забрать свои мешки с собой.