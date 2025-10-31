Открытие выставки “Baltic Beauty 2025”.

ФОТО: на Кипсале собрались звезды индустрии красоты - проходит выставка Baltic Beauty 2025

В выставочном центре на Кипсале стартовала выставка Baltic Beauty 2025, которая продлится до воскресенья, 2 ноября. На ней компании представляют новейшие косметические продукты, технологии, процедуры и методы работы в индустрии красоты, сообщили организаторы мероприятия.

В выставке участвуют более 300 компаний из 16 стран. За самые инновационные и качественные косметические продукты будут вручены премии Baltic Beauty Awards.

В программу этого года включены шесть конференций, более 40 конкурсов, мастер-классы, семинары и демонстрации массажа, а также дискуссия, организованная Латвийской ассоциацией косметологов и визажистов.

Выставку организуют международная выставочная компания BT1 и Skaistums matu kosmētika.

