Выставка Baltic Beauty 2025
В выставочном центре на Кипсале стартовала выставка Baltic Beauty 2025, на которой компании представляют новейшие косметические продукты, технологии, процедуры и ...
В Латвии
Сегодня 21:13
ФОТО: на Кипсале собрались звезды индустрии красоты - проходит выставка Baltic Beauty 2025
В выставочном центре на Кипсале стартовала выставка Baltic Beauty 2025, которая продлится до воскресенья, 2 ноября. На ней компании представляют новейшие косметические продукты, технологии, процедуры и методы работы в индустрии красоты, сообщили организаторы мероприятия.
В выставке участвуют более 300 компаний из 16 стран. За самые инновационные и качественные косметические продукты будут вручены премии Baltic Beauty Awards.
В программу этого года включены шесть конференций, более 40 конкурсов, мастер-классы, семинары и демонстрации массажа, а также дискуссия, организованная Латвийской ассоциацией косметологов и визажистов.
Выставку организуют международная выставочная компания BT1 и Skaistums matu kosmētika.