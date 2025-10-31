Европейский центральный банк сохранил процентные ставки без изменений: что это значит для простых жителей?

В ближайшее время процентные ставки по займам останутся на текущем уровне, что делает этот период благоприятным для тех, кто планирует брать кредит. Ставки по депозитам также сохранятся, возможна лишь небольшая тенденция к снижению в будущем. Для тех, кто ищет более высокий доход, долгосрочные вложения сейчас могут быть выгоднее, поскольку ставки по сберегательным счетам и срочным депозитам не растут. Резких колебаний цен не ожидается, но мировые риски могут отразиться на стоимости энергоносителей и продуктов питания. Следующее заседание ЕЦБ состоится 18 декабря, и, по прогнозам, ставки, вероятно, останутся без изменений.