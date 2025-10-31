Европейский центральный банк сохранил процентные ставки без изменений: что это значит для простых жителей?
Европейский центральный банк (ЕЦБ) на своём очередном заседании принял решение сохранить процентные ставки без изменений, продолжив действующую монетарную политику, рассказывает Олег Андреев, руководитель направления сбережений, инвестиций и пенсионных продуктов банка SEB.
Это свидетельствует о том, что экономика еврозоны в целом стабильна, однако ЕЦБ готов вмешаться, если ситуация изменится. Для жителей это означает, что платежи по кредитам останутся предсказуемыми и стабильными, резких колебаний цен в магазинах не ожидается, а в финансовой сфере прогнозируется период относительной стабильности, несмотря на сохраняющиеся глобальные риски.
ЕЦБ сохраняет процентные ставки, выражая уверенность в устойчивом развитии экономики еврозоны. Ставка по депозитам остаётся на уровне 2%. Президент ЕЦБ отметила, что часть нисходящих рисков уменьшилась благодаря торговому соглашению между ЕС и США, заключённому летом, перемирию на Ближнем Востоке и прогрессу в переговорах между США и Китаем. Несмотря на улучшения, внешний спрос остаётся слабым, а мировые торговые напряжённости продолжают сдерживать промышленное производство.
ВВП еврозоны в третьем квартале вырос на 0,2%, немного превысив ожидания. Внутренний спрос и сектор услуг остаются сильными благодаря туризму и цифровым услугам, однако производство сдерживают более высокие тарифы и сильный курс евро. Инфляция близка к целевому уровню ЕЦБ — 2%, и значительных ценовых колебаний не прогнозируется. Рынок труда стабилен, но ожидается замедление роста заработных плат, что снизит инфляционное давление.
В ближайшее время процентные ставки по займам останутся на текущем уровне, что делает этот период благоприятным для тех, кто планирует брать кредит. Ставки по депозитам также сохранятся, возможна лишь небольшая тенденция к снижению в будущем. Для тех, кто ищет более высокий доход, долгосрочные вложения сейчас могут быть выгоднее, поскольку ставки по сберегательным счетам и срочным депозитам не растут. Резких колебаний цен не ожидается, но мировые риски могут отразиться на стоимости энергоносителей и продуктов питания. Следующее заседание ЕЦБ состоится 18 декабря, и, по прогнозам, ставки, вероятно, останутся без изменений.
Напоминаем, что инвестиции в финансовые инструменты всегда связаны с риском.