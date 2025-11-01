Детей больше нет - кончились! Сообщают о закрытии еще двух школ в Латвии

В этом учебном году в Эдольской основной школе обучаются 44 ученика, при этом в 1-м и 3-м классах нет ни одного ребёнка. В Кабильской основной школе учатся 40 учеников: в 1-м классе также нет ни одного ребёнка, а в 8-м — только один, свидетельствуют данные самоуправления.