Детей больше нет - кончились! Сообщают о закрытии еще двух школ в Латвии
Из-за недостижения установленного государством минимального числа учеников с 1 августа следующего года будут закрыты Эдольская основная школа и основная школа имени Зигфрида Анны Мейеровица в Кабиле, решили депутаты Кулдигской краевой думы.
В этом учебном году в Эдольской основной школе обучаются 44 ученика, при этом в 1-м и 3-м классах нет ни одного ребёнка. В Кабильской основной школе учатся 40 учеников: в 1-м классе также нет ни одного ребёнка, а в 8-м — только один, свидетельствуют данные самоуправления.
На заседании думы руководитель Управления образования Кулдигского края Санта Дубуре сообщила, что уже сейчас 24 ученика из Эдоле и 23 из Кабиле обучаются в других школах края.
В школах, расположенных в волостях Кулдигского края, в группах 1–3, 4–6 и 7–9 классов должно быть не менее 30 учеников, при этом допускается процентное отклонение: в группах 1–3 и 4–6 классов — до 25% (не менее 23 учеников), а в 7–9 классах — до 10% (не менее 27 учеников).
Дума поручила Эдольской и Кабильской школам до 31 мая 2026 года проинформировать руководителя Управления образования Кулдигского края о соответствии количества учеников установленным государством нормативам. Если к 31 мая 2026 года количество учеников в классных группах не достигнет государственных показателей, конкретное учебное заведение будет закрыто с 1 августа 2026 года. Депутаты поручили руководителям школ информировать о принятом решении работников, учеников и их родителей.