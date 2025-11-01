Вернулись советские времена: в Эстонии заметили, что все больше людей в стране не говорят на госязыке
Обозреватель Postimees Март Раудсаар пишет о том, что когда распался Советский Союз, ему было 17, и он помнит ситуации, когда в Таллине нельзя было обойтись только эстонским языком.
Сейчас, по его мнению, 1980-е вернулись в столицу. "За последний год я не раз оказывался в ситуации, когда работник сферы обслуживания совсем не понимал по-эстонски. И речь не о подпольном продавце кроссовок. Не говорящих по-эстонски я встречал среди таксистов, официантов и администраторов отелей. В местах, где у работника должен иметься хотя бы базовый уровень языковых знаний", - пишет комментатор.
"В последнее время я задумываюсь, почему эти люди не знают эстонский язык и откуда они родом. Идет ли речь о русском молодом человеке, родившемся в 1980 году в Ласнамяэ, об украинском беженце или о человеке, приехавшем к нам с земель древней Месопотамии? У нас встречаются все три варианта, но что касается русской молодежи, то она, как правило, знает эстонский лучше, чем две другие категории. Однако и у последних не может быть оправдания незнанию государственного языка".
"Людей, не говорящих по-эстонски, явно прибавилось, и эта тенденция продолжается", - полагает обозреватель. По его мнению, этому способствовали работодатели, считающие, что знание эстонского языка - вовсе не самое важное требование, а также этому поспособствовали и сами эстонцы, когда при общении с работником сферы обслуживания в столице Эстонии легко переключаются на английский или русский.
"В этом вопросе я стал принципиальным и продолжаю общаться в основном на эстонском. Кто хочет жить в Эстонии, должен знать наш язык", - заключает комментатор.
