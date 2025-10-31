Жизнь как на курорте: в латвийском городе населению предоставили огромную скидку по налогу на недвижимость
Юрмальская дума приняла решение: с 1 января всем жителям, декларированным в Юрмале, предоставляется 90-процентная скидка на налог на недвижимость или его часть, начисляемую за жилье с кадастровой стоимостью, не превышающей 56 915 евро.
Как поясняет городская дума, много лет все жители Юрмалы получали 90-процентную скидку на налог за принадлежащую им землю. Со следующего года декларированные в Юрмале жители будут платить налог на недвижимость с 90-процентной скидкой не только за землю, но и за свое жилье. Сейчас государственное законодательство запрещает самоуправлениям устанавливать нулевую ставку налога, поэтому принято решение о максимально возможной скидке, допускаемой законом, — 90 процентов.
Юрмальская дума утвердила обязательные правила «Порядок предоставления льгот по налогу на недвижимость в самоуправлении города государственного значения Юрмала», предусматривающие, что с 1 января 2026 года начнет действовать новая инициатива самоуправления — предоставление 90-процентной скидки на налог на недвижимость за жилье. Скидка применяется к налогу или его части, начисляемой за жилье с кадастровой стоимостью, не превышающей 56 915 евро. В следующем году 90-процентная скидка на налог за жилье будет предоставлена всем жителям Юрмалы (плательщикам налога на недвижимость), которые до 31 декабря этого года задекларируют в этом жилье свое основное место жительства.
В Юрмале в настоящее время насчитывается 22 тысячи жилых объектов, в которых декларированы жители города, и в 89 процентах случаев их кадастровая стоимость не превышает 56 915 евро. Это значит, что 89 процентов юрмальских домовладений будут полностью охвачены 90-процентной скидкой на налог за жилье.
Кроме того, отдельным категориям налогоплательщиков 90-процентная скидка на налог за жилье будет предоставлена на весь объект недвижимости независимо от кадастровой стоимости: малоимущим и нуждающимся домохозяйствам, политически репрессированным лицам, а также многодетным семьям.
Как недавно сообщал Otkrito.lv, мэр Юрмалы Гатис Трукснис подал на этой неделе в отставку после отказа в допуске к гостайне.