Жизнь как на курорте: в латвийском городе населению предоставили огромную скидку по налогу на недвижимость

Юрмальская дума утвердила обязательные правила «Порядок предоставления льгот по налогу на недвижимость в самоуправлении города государственного значения Юрмала», предусматривающие, что с 1 января 2026 года начнет действовать новая инициатива самоуправления — предоставление 90-процентной скидки на налог на недвижимость за жилье. Скидка применяется к налогу или его части, начисляемой за жилье с кадастровой стоимостью, не превышающей 56 915 евро. В следующем году 90-процентная скидка на налог за жилье будет предоставлена всем жителям Юрмалы (плательщикам налога на недвижимость), которые до 31 декабря этого года задекларируют в этом жилье свое основное место жительства.