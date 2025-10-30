Полиция уточнила: в ДТП под Резекне погиб не подросток, а 7-летний ребенок
На днях сообщалось о страшной аварии в Латгале, в которой погиб один человек. Полиция первоначально указала, что в столкновении погиб подросток, однако теперь выяснилось, что жертвой стал 7-летний ребёнок.
Трагедия произошла в Лудзенском крае на шоссе A12, где столкнулись два автомобиля. На место происшествия прибыли полиция, пожарные и четыре бригады медиков. В аварии участвовали шесть человек — пятеро пострадали, четверо были доставлены в больницу с лёгкими травмами. Однако столкновение оказалось смертельным для ребёнка, за жизнь которого врачи долго боролись, но травмы оказались слишком тяжёлыми, и семилетний мальчик скончался, сообщает «Degpunktā».
Лаура Берзиня, представитель Службы неотложной медицинской помощи: «Несмотря на усилия медиков и проведённые реанимационные мероприятия, полученные травмы были слишком серьёзными, чтобы спасти ему жизнь».
По имеющейся информации, в одном из автомобилей находился только водитель, а в другом — пять человек, предположительно члены одной семьи. На заднем сиденье находились трое детей, все младше подросткового возраста. В настоящее время Государственная полиция активно выясняет, как могла произойти эта трагическая авария.
Эксперт по безопасности Оскар Ирбитис отмечает, что именно этот участок шоссе под Резекне, ведущий в сторону Лудзы, является одним из самых опасных в Латвии: «Можно говорить о пяти-шести серьёзных авариях на этом отрезке. Дорога и инфраструктура находятся в хорошем состоянии, но стоит говорить о поведении водителей в конкретных ситуациях».
Причинами аварий становятся разные факторы — техническое состояние автомобиля, скорость движения и манера вождения. Однако на жизнь и здоровье пострадавших часто влияет фактор, который, по мнению эксперта по безопасности Оскара Ирбитиса, сыграл решающую роль в этой трагедии: «Такие трагические ситуации с большим числом пострадавших обычно связаны с проблемами использования систем безопасности».