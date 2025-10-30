Полиция уточнила: в ДТП под Резекне погиб не подросток, а 7-летний ребенок

Трагедия произошла в Лудзенском крае на шоссе A12, где столкнулись два автомобиля. На место происшествия прибыли полиция, пожарные и четыре бригады медиков. В аварии участвовали шесть человек — пятеро пострадали, четверо были доставлены в больницу с лёгкими травмами. Однако столкновение оказалось смертельным для ребёнка, за жизнь которого врачи долго боролись, но травмы оказались слишком тяжёлыми, и семилетний мальчик скончался, сообщает «Degpunktā».