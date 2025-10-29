Кадр с места ДТП.
Аварии и происшествия
Сегодня 21:30
На трассе между Резекне и Лудзой - лобовое столкновение: погиб подросток, еще пятеро пострадали
В среду вечером, вскоре после наступления темноты, на автодороге A12, соединяющей Резекне и Лудзу, произошла тяжёлая авария. Сообщается о нескольких пострадавших и одном погибшем.
По предварительным данным, у Дзеркалей лоб в лоб столкнулись два автомобиля — Opel и Hyundai. В результате аварии пострадали не менее шести человек, один из них погиб. Погибшим является подросток, за жизнь которого врачи долго боролись на месте происшествия, сообщает «Degpunktā».
Движение на участке дороги остаётся частично ограниченным, работают оперативные службы, которые фиксируют все обстоятельства инцидента. «В происшествии участвовали шесть человек, один несовершеннолетний погиб. Государственная полиция выясняет все обстоятельства случившегося», — сообщила представитель Государственной полиции Лига Дзилюма.
По факту аварии начат уголовный процесс.