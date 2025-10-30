Где люди тратят на электричество больше - в Латвии, Литве или Эстонии? Исследование показало удивительный результат

По словам экспертов, то, что счета за электричество в Эстонии в среднем выше, чем показали данные опроса, главным образом объясняется различиями в налоговой политике и регулировании отрасли между странами. Прежде всего, налог на добавленную стоимость, применяемый как к цене электроэнергии, так и к тарифам сети, в Эстонии на три процентных пункта выше (24 процента), чем в Латвии и Литве (21 процент). Также различаются акцизы на электроэнергию, сетевые сборы и дополнительные расходы, связанные с развитием возобновляемых источников и сетевой инфраструктуры, которые включаются в счета конечных потребителей. Еще один фактор заключается в том, что Эстония — самая северная из балтийских стран, а значит, там выше затраты на отопление, что также отражается в счетах за электроэнергию.