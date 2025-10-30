Где люди тратят на электричество больше - в Латвии, Литве или Эстонии? Исследование показало удивительный результат
Известно, что стоимость электроэнергии для домохозяйств в Латвии выше, чем в Эстонии и Литве. Однако, как показал опрос, проведенный компанией Schneider Electric, эстонцы тратят на электричество больше, чем латыши и литовцы.
Большинство жителей Балтии ежемесячно расходуют на электроэнергию до 50 евро: так ответили 59 процентов латышей, 58 процентов литовцев и 41 процент эстонцев. До 100 евро в месяц платят 26 процентов латышей и литовцев, а также 30 процентов эстонцев. Расходы до 200 евро встречаются реже — об этом сообщили 5 процентов латышей и 8 процентов литовцев, тогда как в Эстонии этот показатель почти вдвое выше — 13 процентов.
«Хотя в первой половине этого года средняя цена электроэнергии в Эстонии была ниже, чем в Литве и Латвии, опрос показывает, что у эстонцев выше потребности и расходы на электроэнергию», - объясняют эксперты Schneider Electric.
Так, 4 процента опрошенных в Эстонии указали, что тратят на электричество 300 евро в месяц или больше, а в возрастной группе от 50 до 74 лет этот показатель возрастает до 5 процентов. Между тем в Литве и Латвии такие высокие расходы отметили лишь 1 процент респондентов.
По словам экспертов, то, что счета за электричество в Эстонии в среднем выше, чем показали данные опроса, главным образом объясняется различиями в налоговой политике и регулировании отрасли между странами. Прежде всего, налог на добавленную стоимость, применяемый как к цене электроэнергии, так и к тарифам сети, в Эстонии на три процентных пункта выше (24 процента), чем в Латвии и Литве (21 процент). Также различаются акцизы на электроэнергию, сетевые сборы и дополнительные расходы, связанные с развитием возобновляемых источников и сетевой инфраструктуры, которые включаются в счета конечных потребителей. Еще один фактор заключается в том, что Эстония — самая северная из балтийских стран, а значит, там выше затраты на отопление, что также отражается в счетах за электроэнергию.
