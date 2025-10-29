На улице Бариню обустраивают полосу для общественного транспорта - движение станет однополосным
На участке улицы Бариню — от улицы Херманя до бульвара Узварас, в направлении центра города — ведутся работы по обустройству выделенной полосы для общественного транспорта. Изменения в организации дорожного движения связаны с установкой нерегулируемого пешеходного перехода через улицу Бариню вблизи перекрёстка с бульваром Узварас.
Полоса для общественного транспорта создаётся в зоне действия существующего дорожного знака №301 «Въезд запрещён». Работы предусматривают замену дорожных знаков и нанесение соответствующей горизонтальной разметки. После введения полосы общественного транспорта проезжая часть перед запланированным пешеходным переходом (перед бульваром Узварас) будет сужена до одной полосы движения, чтобы сократить расстояние, которое должны пересекать пешеходы и велосипедисты, а также улучшить их видимость для водителей.
Самоуправление призывает водителей быть внимательными и учитывать изменения в организации движения.
Ранее сообщалось, что Департамент внешней среды и мобильности начал работы по созданию трёх новых пешеходных переходов в местах с интенсивным движением автомобилей и пешеходов — на бульваре Бривибас, улице Бариню и улице 13 Января.
Технические особенности перекрёстка улицы Бариню и бульвара Узварас, а также система приоритета общественного транспорта не позволяют быстро внедрить решение с установкой светофора, поэтому здесь будет устроен нерегулируемый пешеходный переход с дополнительным освещением.
В настоящее время продолжаются работы и на других участках — на бульваре Бривибас и улице 13 Января. Планируется, что все указанные работы завершатся к 11 ноября.