На улице Бариню обустраивают полосу для общественного транспорта - движение станет однополосным

Полоса для общественного транспорта создаётся в зоне действия существующего дорожного знака №301 «Въезд запрещён». Работы предусматривают замену дорожных знаков и нанесение соответствующей горизонтальной разметки. После введения полосы общественного транспорта проезжая часть перед запланированным пешеходным переходом (перед бульваром Узварас) будет сужена до одной полосы движения, чтобы сократить расстояние, которое должны пересекать пешеходы и велосипедисты, а также улучшить их видимость для водителей.