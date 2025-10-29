Даугавпилсская больница стала предлагать необычную, но для многих нужную услугу
Наркологическое отделение Даугавпилсской региональной больницы начало предоставлять новую платную услугу – детоксикацию в палате повышенного комфорта.
Как сообщает Даугавпилсская региональная больница, детоксикация – это лечебный процесс, в ходе которого организм очищается от воздействия алкоголя, наркотических или других веществ, одновременно стабилизируется физическое и психическое состояние пациента. Лечение помогает уменьшить симптомы абстиненции (например, бессонницу, тревогу, потливость, повышенное артериальное давление), а также предотвращает возможные осложнения. Во время детоксикации обеспечивается необходимая медикаментозная и жидкостная терапия.
Палата повышенного комфорта предназначена для пациентов, которые хотят находиться отдельно и в спокойной обстановке, при этом получая постоянный медицинский контроль и помощь. Стоимость услуги составляет 180 евро за первый день пребывания, а начиная со второго дня – 150 евро в сутки.
Для записи на услугу просят обращаться в Наркологическое отделение по телефону 65438063.
