Даугавпилсская больница стала предлагать необычную, но для многих нужную услугу

Как сообщает Даугавпилсская региональная больница, детоксикация – это лечебный процесс, в ходе которого организм очищается от воздействия алкоголя, наркотических или других веществ, одновременно стабилизируется физическое и психическое состояние пациента. Лечение помогает уменьшить симптомы абстиненции (например, бессонницу, тревогу, потливость, повышенное артериальное давление), а также предотвращает возможные осложнения. Во время детоксикации обеспечивается необходимая медикаментозная и жидкостная терапия.