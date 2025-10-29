Система заработала: белорусы с удивлением обнаружили, что теперь вернуться домой через Латвию стало гораздо проще

Как сообщают белорусские СМИ, если сразу после запуска электронной очереди выехать из Латвии в Беларусь было возможно не раньше чем через неделю, то постепенно эта очередь рассосалась, и теперь свободные окошки есть на выезд в тот же день. Если раньше в сутки было 55 слотов, то сейчас — почти 150.