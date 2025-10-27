Литва закроет границу с Беларусью из-за воздушных шаров с контрабандой - исключение только для дипломатов и граждан ЕС
Литва готовится закрыть границу с Беларусью на неопределённый срок из-за полетов контрабандистских воздушных шаров. Исключения будут сделаны для дипломатов и граждан ЕС, возвращающихся домой.
В связи с неоднократными случаями полётов контрабандистских воздушных шаров из Беларуси Литва намерена закрыть границу с этой страной, но с некоторыми исключениями. "В среду состоится заседание правительства. Мы уже готовы принять решение о закрытии границы с Беларусью на неограниченный срок, с определёнными исключениями", - сказала журналистам после заседания комиссии по национальной безопасности в понедельник премьер-министр Литвы Инга Ругинене.
Она уточнила, что в закрытии границы будут действовать определенные исключения. "Это означает, что дипломаты и дипломатическая почта смогут пересекать границу, также граждане Литвы и ЕС смогут возвращаться из Беларуси к нам, но все остальное передвижение будет прекращено. Таким образом мы посылаем сигнал Беларуси - никакие гибридные атаки здесь не будут приемлемы, и мы примем самые строгие меры, чтобы их остановить", - подчеркнула она.
Кроме того, по словам премьера, с понедельника армия принимает "все необходимые меры" для нейтрализации залетевших шаров, включая применение кинетических средств для их сбивания.