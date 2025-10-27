Литва закроет границу с Беларусью из-за воздушных шаров с контрабандой - исключение только для дипломатов и граждан ЕС

Она уточнила, что в закрытии границы будут действовать определенные исключения. "Это означает, что дипломаты и дипломатическая почта смогут пересекать границу, также граждане Литвы и ЕС смогут возвращаться из Беларуси к нам, но все остальное передвижение будет прекращено. Таким образом мы посылаем сигнал Беларуси - никакие гибридные атаки здесь не будут приемлемы, и мы примем самые строгие меры, чтобы их остановить", - подчеркнула она.