Как показало исследование, в это время года велосипедисты в Латвии сильно рискуют
52% водителей в Латвии считают, что заметить велосипедистов на дороге в тёмное время года трудно, свидетельствует опрос, проведённый BTA Baltic Insurance Company (BTA) и исследовательским агентством Norstat Latvija.
Данные опроса показывают, что более половины водителей — 52% — уверены, что в тёмное время года велосипедистов на дороге заметить невозможно. А 44% считают, что их можно увидеть только при использовании отражателей, однако и здесь есть куда расти. Лишь 2% полагают, что велосипедисты в темноте хорошо видны. Еще 1% признались, что из-за того, что велосипедиста не было видно, им даже пришлось попасть в столкновение. Лишь 2% затруднились ответить.
Самая крупная выплата по KASKO в этом году, связанная с участием велосипедиста, составила 5356 евро и была произведена за аварию в Риге, произошедшую при обгоне велосипедиста. Машина, поворачивая и одновременно пытаясь обогнать велосипедиста, столкнулась с другим транспортным средством. В результате повреждения получили левая передняя часть автомобиля, кузов, лобовое стекло и фары.
В другом случае велосипедист, обгоняя автобус справа, повернул налево и врезался в автомобиль, поцарапав и повредив всю левую сторону, зеркало, решётку радиатора и другие элементы. За этот случай выплачено 3454 евро.
В целом в этом году заявлено 27 страховых случаев по KASKO, связанных с повреждением автомобилей в столкновениях с велосипедистами, а средняя сумма выплат составила 1426 евро. Наиболее частые повреждения при таких столкновениях — в передней и боковой части машины: царапины на лакокрасочном покрытии, вмятины, повреждения капота и бампера, разбитые фары, сломанные зеркала, испорченные двери и т. д.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что латвийских автоводителей предупредили о выросшей этой осенью опасности на дорогах страны.