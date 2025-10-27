Как показало исследование, в это время года велосипедисты в Латвии сильно рискуют

Данные опроса показывают, что более половины водителей — 52% — уверены, что в тёмное время года велосипедистов на дороге заметить невозможно. А 44% считают, что их можно увидеть только при использовании отражателей, однако и здесь есть куда расти. Лишь 2% полагают, что велосипедисты в темноте хорошо видны. Еще 1% признались, что из-за того, что велосипедиста не было видно, им даже пришлось попасть в столкновение. Лишь 2% затруднились ответить.