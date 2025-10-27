С нового года жителям Латвии станет проще путешествовать по Европе
С 1 января 2026 года балканская страна Болгария официально перейдёт с национальной валюты лев на евро, став 21-м членом еврозоны. Совет ЕС утвердил на днях три заключительных правовых акта, необходимых для этого шага, закрепив фиксированный курс конверсии: 1 евро = 1,95583 лева.
Для путешественников-граждан ЕС Болгария станет немного более предсказуемой с точки зрения расходов. Начиная со следующего года, расплачиваться в Софии или Пловдиве придётся уже в евро, что сделает планирование поездок на Балканы проще.
Не все страны ЕС, однако, пока используют евро. Дания, Швеция, Польша, Чехия, Венгрия и Румыния сохраняют собственные валюты. Болгария станет первым новым членом еврозоны после Хорватии, присоединившейся в 2023 году, что ознаменует очередное постепенное расширение зоны евро.
Болгария также готовится стать полноправным членом Шенгенской зоны уже в начале следующего года вместе с Румынией. Это позволит путешественникам свободно перемещаться между странами. Обе страны получили частичный доступ в Шенген в марте 2023 года.
Для латвийских туристов это означает одну валютную конвертацию меньше (на них обычно теряются деньги) и ещё одну страну, границу которой можно пересечь без каких-либо проверок.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что путешественников удивило требование, выдвинутое со стороны Латвии.