Латвию назвали одним из лидеров по развитию туризма в Европе
Греция, Япония, Германия, Латвия, Польша Мальта и ряд других стран зафиксировали стремительный рост туризма в первые восемь месяцев 2025 года. Об этом сообщает Travel and Tour World.
Первые восемь месяцев 2025 года стали новым ориентиром для мировой туристической отрасли: страны Европы и Азии сообщают о рекордных показателях. Греция, одна из самых популярных туристических стран мира, стала одним из лидеров этого восстановления, наряду с Японией, Германией, Латвией, Польшей, Мальтой и другими государствами, где отмечен резкий рост международных прибытий и доходов от туризма.
Комментируя успехи Латвии, издание пишет следующее: Латвия зафиксировала рост числа ночевок на 8,6 процента, а число ночевок иностранных туристов увеличилось на 12,8 процента по сравнению с прошлым годом. Эти показатели отражают растущий интерес к северным и балтийским направлениям, известным своей доступностью, оздоровительным отдыхом и устойчивыми формами туризма. Рига и Юрмала стали главными центрами притяжения, особенно среди туристов из Германии, Великобритании и Скандинавии.
