Латвию назвали одним из лидеров по развитию туризма в Европе

Первые восемь месяцев 2025 года стали новым ориентиром для мировой туристической отрасли: страны Европы и Азии сообщают о рекордных показателях. Греция, одна из самых популярных туристических стран мира, стала одним из лидеров этого восстановления, наряду с Японией, Германией, Латвией, Польшей, Мальтой и другими государствами, где отмечен резкий рост международных прибытий и доходов от туризма.