В рамках нового пакета санкций латвийским фирмам запретили отправлять туристов в Россию
ЕС в рамках 19-го пакета санкций утвердил запрет для европейских туроператоров на организацию туров в Россию.
В документе указано, что теперь компании, зарегистрированные на территории стран сообщества, не имеют права предоставлять туруслуги в РФ. Это должно повлиять на сокращение доходов от туризма и минимизировать риски задержания граждан Евросоюза во время необязательных поездок.
Как комментируют это решение ЕС СМИ РФ, данная санкция не распространяется на деятельность российских поставщиков турпродукта внутри страны. Однако она может существенно ограничить возможности граждан ЕС по организации поездок в РФ, хотя на текущий момент фактических препятствий для их въезда нет. Принимающие туркомпании в России продолжают работу в штатном режиме.
Также в 19-м пакете санкций, как ранее сообщал Otkrito.lv, россиянам перекрыли лазейку для получения банковских карт Visa и Mastercard.