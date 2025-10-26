В рамках нового пакета санкций латвийским фирмам запретили отправлять туристов в Россию

Как комментируют это решение ЕС СМИ РФ, данная санкция не распространяется на деятельность российских поставщиков турпродукта внутри страны. Однако она может существенно ограничить возможности граждан ЕС по организации поездок в РФ, хотя на текущий момент фактических препятствий для их въезда нет. Принимающие туркомпании в России продолжают работу в штатном режиме.