ЕС решил закрыть россиянам последнюю лазейку для получения Visa и Mastercard

Как сообщает The Moscow Times, белорусский Альфа-банк попал под блокирующие санкции, которые запрещают любые операции с ним и подразумевают полную блокировку активов. Аналогичные меры введены против белорусских «дочек» Сбера и ВТБ, а также филиалов ВТБ в Казахстане и Китае. Санкции вступают в силу со 2 декабря.