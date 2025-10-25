Немецкие СМИ: Россия могла использовать затонувший паром "Эстония" как подводную базу для шпионажа против НАТО

В 1995 году Швеция, Эстония и Финляндия подписали соглашение, запрещающее погружения в районе крушения, чтобы сохранить покой погибших. Из-за этого доступ к месту катастрофы десятилетиями оставался ограниченным, что, по мнению экспертов, могло сделать его удобным для скрытных операций в стратегически важной части Балтийского моря — между Швецией, Финляндией и странами Балтии.