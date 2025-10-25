Немецкие СМИ: Россия могла использовать затонувший паром "Эстония" как подводную базу для шпионажа против НАТО
В новом журналистском расследовании немецких изданий WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung выдвигаются подозрения, что Россия могла использовать паром "Эстония", затонувший более 30 лет назад, в качестве подводного укрытия для разведывательных операций против НАТО.
По данным расследования, разведслужбы нескольких стран НАТО располагают информацией, что в последние годы у места крушения судна были размещены технические устройства, позволяющие управлять подводными дронами и роботами с высокой точностью.
Согласно источникам, установленные сенсоры могли использоваться для записи “акустических подписей” — уникальных звуковых характеристик кораблей и подводных лодок НАТО, которые применяются для их идентификации в море.
Кроме того, западные спецслужбы не исключают, что российские военные подразделения проводили в этом районе секретные подводные учения, используя место крушения как прикрытие для тренировок.
Затонувший паром «Эстония» лежит на глубине около 80 метров в Балтийском море, примерно в 35 километрах к юго-востоку от финского острова Уто.
Катастрофа произошла в ночь на 28 сентября 1994 года, когда судно направлялось из Таллина в Стокгольм. Это одно из самых трагичных морских происшествий мирного времени — погибли 852 человека, большинство тел так и не было найдено.
В 1995 году Швеция, Эстония и Финляндия подписали соглашение, запрещающее погружения в районе крушения, чтобы сохранить покой погибших. Из-за этого доступ к месту катастрофы десятилетиями оставался ограниченным, что, по мнению экспертов, могло сделать его удобным для скрытных операций в стратегически важной части Балтийского моря — между Швецией, Финляндией и странами Балтии.
Авторы расследования указывают, что обнаружение российских подводных сенсоров вызывает растущие опасения на Западе. По данным отчёта, в разных странах — Литве, Великобритании, Ирландии и Латвии — уже находили устройства, похожие на российские гидроакустические системы. В частности, в начале 2024 года в Литве, на Куршской косе, был найден подозрительный гидроакустический сонар российского происхождения.
Финская пограничная служба отказалась комментировать ситуацию, сославшись на секретность наблюдательных операций. МИД Эстонии подтвердил, что страна внимательно следит за развитием событий в сотрудничестве с союзниками по НАТО.