Премьер Литвы: "Россия ведет себя как террористическое государство"

В свою очередь Науседа назвал произошедшее грубым нарушением международного права и воздушного пространства Литвы, на которое невозможно не реагировать. "И в то же время это очень хорошо отражает важность вопросов, которые мы сегодня обсуждаем в формате Европейского совета, и решения, которые мы намерены принять, направлены в первую очередь на укрепление противовоздушной обороны Литвы", - отметил президент. Он добавил в социальной сети X, что инцидент также подтверждает необходимость укрепления готовности всей европейской противовоздушной обороны.