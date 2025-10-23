Два российских военных самолета нарушили воздушное пространство Литвы
В четверг вечером два российских военных самолета со стороны Кёнигсбергского (Калининградского) эксклава на короткое время нарушили воздушное пространство Литвы, сообщает литовская армия.
Около 18:00 военно-воздушные силы зафиксировали нарушение государственной границы недалеко от города Кибартай.
По информации военных, истребитель Су-30, который, вероятно, выполнял учебную дозаправку в Калининградской области, и самолет-заправщик Ил-78 вошли в воздушное пространство Литвы примерно на 700 метров вглубь территории и покинули его спустя около 18 секунд.
В ответ на инцидент на место были направлены два испанских истребителя Eurofighter Typhoon, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства, — в настоящее время они продолжают дежурство в этом районе.
Президент Литвы Гитанас Науседа осудил действия российской стороны, назвав их грубым нарушением международного права. По его словам, Литва не может не отреагировать на эту ситуацию.
«Мы осуждаем действия России и вторжение ее военных самолетов в наше воздушное пространство. Мы видим, что подобные инциденты в последнее время участились — не только в Литве. Конечно, это грубое нарушение международного права и нашего суверенитета. Мы не можем оставлять это без реакции. В то же время это ясно показывает, насколько важны вопросы, которые мы сегодня обсуждаем в формате ЕС, и решения, которые мы планируем принять, направлены на укрепление противовоздушной обороны Литвы», — заявил Науседа.
Он добавил, что Министерство иностранных дел в ближайшее время должно вызвать представителей российской миссии и вручить им ноту протеста.
Премьер-министр Инга Ругиниене заверила, что ситуация находится под полным контролем. «Сегодня был зафиксирован инцидент, когда российские военные самолеты на короткое время нарушили воздушное пространство Литвы — они находились там менее 20 секунд. Хочу вас заверить: ситуация полностью под контролем, - написала Ругиниене в Facebook. - Наши службы действовали точно: два испанских истребителя, выполняющие миссию НАТО по воздушному патрулированию, поднялись в воздух, направились к месту нарушения и сейчас продолжают патрулирование. Это ещё один пример успешной и скоординированной работы наших служб».
Ругиниене добавила, что, нарушая воздушное пространство Литвы, Россия ведет себя как террористическое государство. «Литва в безопасности. Вместе с нашими союзниками мы будем защищать и оборонять каждый сантиметр нашей страны», — заявила премьер-министр.