Два российских военных самолета нарушили воздушное пространство Литвы

«Мы осуждаем действия России и вторжение ее военных самолетов в наше воздушное пространство. Мы видим, что подобные инциденты в последнее время участились — не только в Литве. Конечно, это грубое нарушение международного права и нашего суверенитета. Мы не можем оставлять это без реакции. В то же время это ясно показывает, насколько важны вопросы, которые мы сегодня обсуждаем в формате ЕС, и решения, которые мы планируем принять, направлены на укрепление противовоздушной обороны Литвы», — заявил Науседа.