Датские пенсионеры на свои деньги подтолкнут Латвию к ее климатическим целям

Sampension — один из крупнейших пенсионных фондов Дании, который уже несколько лет сотрудничает с European Energy, главным образом в датских проектах. В начале этого года Латвия стала первой страной Балтии, где реализована подобная форма партнёрства: тогда Sampension приобрёл 50% доли в солнечном парке Таргале (Tārgale), построенном European Energy. Этот объект с установленной мощностью 148 МВт является одним из крупнейших солнечных проектов в Латвии. Сотрудничество с институциональными инвесторами, такими как пенсионные фонды, позволяет European Energy повторно инвестировать полученный капитал в разработку новых проектов, тем самым способствуя достижению целей энергетической независимости Латвии.