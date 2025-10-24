Датские пенсионеры на свои деньги подтолкнут Латвию к ее климатическим целям
Разработчик проектов возобновляемой энергетики European Energy продал 50% доли Салдусского солнечного парка датскому пенсионному управляющему Sampension.
Sampension приобрёл 50% доли в солнечном парке в Салдусе, который сейчас находится на стадии строительства и должен быть завершён в мае 2026 года. Планируемая установленная мощность парка составляет около 65 МВт, а дополнительно предусмотрено строительство системы накопления энергии (BESS) мощностью 46 МВт. После завершения проект будет подключён к латвийской электросети. Система аккумуляторов позволит хранить произведённую электроэнергию и регулировать её подачу в зависимости от потребления.
Sampension — один из крупнейших пенсионных фондов Дании, который уже несколько лет сотрудничает с European Energy, главным образом в датских проектах. В начале этого года Латвия стала первой страной Балтии, где реализована подобная форма партнёрства: тогда Sampension приобрёл 50% доли в солнечном парке Таргале (Tārgale), построенном European Energy. Этот объект с установленной мощностью 148 МВт является одним из крупнейших солнечных проектов в Латвии. Сотрудничество с институциональными инвесторами, такими как пенсионные фонды, позволяет European Energy повторно инвестировать полученный капитал в разработку новых проектов, тем самым способствуя достижению целей энергетической независимости Латвии.
Представители European Energy отмечают, что, хотя Латвия ставит перед собой амбициозные климатические цели — по данным Международного энергетического агентства (IEA), к 2030 году 57% потребляемой электроэнергии в стране должно производиться из возобновляемых источников, — развитие солнечных парков в стране идёт медленнее, чем в соседних государствах.
