Европа резко ограничила для Латвии квоты на вылов любимой жителями страны рыбы
Как сообщает Министерство земледелия, предложение Европейской комиссии на 2026 год предусматривает для Латвии сокращение квоты на вылов салаки в Рижском заливе на 17% по сравнению с 2025 годом, побочного вылова трески в латвийских водах — на 63%, а побочного вылова лосося — на 27%. В то же время для салаки и шпротов в центральной части Балтийского моря, для которых научные рекомендации допускают значительное увеличение объёмов промысла, ЕК предлагает сохранить квоты на уровне 2025 года.
Министерство заявляет, что Латвию не устраивает такое предложение, в котором фигурируют лишь отрицательные цифры. По мнению чиновников, нельзя поддаваться чрезмерно осторожной практике, проводимой Европейской комиссией, которая противоречит научным рекомендациям, фактическому состоянию рыбных запасов и социально-экономической ситуации в рыболовстве. Сейчас полностью игнорируется работа международных научных учреждений, которые после тщательной и взвешенной оценки всех факторов чётко определили научно обоснованные рекомендации по максимально допустимым объёмам вылова.
Как указывает министерство, на плохую экологическую ситуацию в Балтийском море рыбаки стран ЕС оказывают минимальное влияние, однако именно их наказывают дополнительными ограничениями на вылов. Между тем Россия продолжает целенаправленно увеличивать объёмы вылова балтийских рыбных запасов, особенно трески, что никак не соответствует рекомендациям исследователей.
