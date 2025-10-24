Европа резко ограничила для Латвии квоты на вылов любимой жителями страны рыбы

Министерство заявляет, что Латвию не устраивает такое предложение, в котором фигурируют лишь отрицательные цифры. По мнению чиновников, нельзя поддаваться чрезмерно осторожной практике, проводимой Европейской комиссией, которая противоречит научным рекомендациям, фактическому состоянию рыбных запасов и социально-экономической ситуации в рыболовстве. Сейчас полностью игнорируется работа международных научных учреждений, которые после тщательной и взвешенной оценки всех факторов чётко определили научно обоснованные рекомендации по максимально допустимым объёмам вылова.