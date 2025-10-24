Не уважающих Латвию отправят домой: к живущим в стране иностранцам выдвинут новые требования

«Обязанность латвийского государства — защищать безопасность своих жителей и общественный порядок. Каждый, кто пребывает в нашей стране, обязан уважать наши законы и правила. Если человек систематически их нарушает, это свидетельствует о неуважении к Латвии и её гражданам, и в таком случае государство имеет право оценить, оправдано ли сохранение его вида на жительство», - говорят инициаторы законопроекта.