Не уважающих Латвию отправят домой: к живущим в стране иностранцам выдвинут новые требования
В Сейм подан законопроект «Поправки к Закону об иммиграции», который предусматривает ужесточение требований к иностранцам, пребывающим в Латвии, и вводит возможность аннулировать вид на жительство лицам, которые неоднократно нарушают закон.
Согласно проекту, временный вид на жительство иностранцу может быть аннулирован, если в течение одного календарного года он совершил три административных правонарушения в сфере общественного порядка, управления или дорожного движения.
«Обязанность латвийского государства — защищать безопасность своих жителей и общественный порядок. Каждый, кто пребывает в нашей стране, обязан уважать наши законы и правила. Если человек систематически их нарушает, это свидетельствует о неуважении к Латвии и её гражданам, и в таком случае государство имеет право оценить, оправдано ли сохранение его вида на жительство», - говорят инициаторы законопроекта.
Законопроект подписали как представители коалиции, так и оппозиции. Поправки будут касаться различных административных нарушений, угрожающих общественному порядку и безопасности, а также проявляющих неуважение к личности и к латвийскому государству — например, если человек был административно наказан за агрессивное поведение, нанесение лёгких телесных повреждений, использование символов тоталитарных режимов в публичных местах, сексуальные домогательства или нарушения правил дорожного движения.
Предложение рассматривается как шаг в направлении усиления контроля над иммиграцией и укрепления общественной безопасности. Оно посылает сигнал, что длительное пребывание в Латвии — это привилегия, которая предоставляется лишь тем, кто соблюдает законы страны, действует ответственно и уважает общественные нормы.
