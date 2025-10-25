Последние выходные октября — время перевести часы и насладиться лишним сном.
Напоминаем! В ночь на 26 октября стрелки часов нужно перевести на час назад
Латвия перейдет с летнего на зимнее время в 4 часа в ночь с субботы, 25 октября, на воскресенье, 26 октября, когда часы придется перевести на один час назад.
В Европейском союзе (ЕС) переход на летнее время регулируется Директивой Европейского парламента и Совета от 19 января 2001 года. Директива определяет начало и конец летнего времени единообразно для всех стран-членов ЕС.
Как отмечают в Минэкономики, хотя на уровне ЕС обсуждался вопрос об отмене перевода времени, единогласного решения принято не было, поскольку многие государства считают, что для отмены перевода необходима полная оценка воздействия на затраты и других аспектов.
Переход на летнее время произойдет 29 марта 2026 года в три часа, при этом часы нужно будет перевести на один час вперед.
Впервые летнее время было введено в Латвии в 1981 году.
