Испугавшись реакции России, Бельгия запретила выдачу Украине замороженных денег РФ

"Если вы заберете деньги у моей страны, если все пойдет не так, я не смогу и уж точно не захочу через неделю выплатить 140 млрд евро. Поэтому я хотел бы надеяться, что все, кто действительно выступает за это решение, действительно хочет, чтобы это произошло, также готовы, хотят и могут дать гарантию, чтобы я мог спокойно спать по ночам, зная, что если все пойдет не так, как надо, то солидарность обеспечит уверенность, что деньги на самом деле есть. На этот вопрос не было получено ответа, цунами энтузиазма за столом также не было", — сказал он.