Испугавшись реакции России, Бельгия запретила выдачу Украине замороженных денег РФ
Бельгия заблокировала план ЕС по предоставлению кредита Украине в размере 140 млрд евро за счет замороженных активов российского Центробанка на саммите лидеров стран Евросоюза. Большая часть этих активов хранится в Euroclear, центральном депозитарии ценных бумаг в Брюсселе.
Как сообщает Euronews, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал к "полному взаимному распределению" финансовых рисков и предоставлению надежных гарантий со стороны всех стран-членов. Он также считает, что необходимо добавить в общий котел российские активы, хранящиеся в других европейских юрисдикциях.
"Кто даст эти гарантии? Неужели государства-члены? — сказал он после завершения саммита. — Потому что Еврокомиссия не может обязать страны-члены подписать гарантии".
Главное опасение бельгийского премьер-министра — ответные меры России в случае, если Москва потребует вернуть свои активы и санкции будут отменены.
"Если вы заберете деньги у моей страны, если все пойдет не так, я не смогу и уж точно не захочу через неделю выплатить 140 млрд евро. Поэтому я хотел бы надеяться, что все, кто действительно выступает за это решение, действительно хочет, чтобы это произошло, также готовы, хотят и могут дать гарантию, чтобы я мог спокойно спать по ночам, зная, что если все пойдет не так, как надо, то солидарность обеспечит уверенность, что деньги на самом деле есть. На этот вопрос не было получено ответа, цунами энтузиазма за столом также не было", — сказал он.
После напряженных дискуссий и переговоров, растянувшихся на целый день, лидерам ЕС не удалось развеять опасения де Вевера и получить его согласие. Венгрия, тем временем, категорически отвергла инициативу.
В итоге главы государств и правительств остановились на значительно более слабой формулировке, предписывающей Комиссии "как можно скорее" представить список "вариантов" для удовлетворения финансовых и военных потребностей Киева на 2026 и 2027 годы. В более ранней версии выводов говорилось о подготовке "конкретных предложений".
Ранее, как сообщал Otkrito.lv, Минфин США ввел санкции против крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".