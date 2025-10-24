Эстонские бизнесмены понастроят ветрогенераторов в Латвии. На родине им это сделать гораздо труднее

Хотя рынок электроэнергии в странах Балтии общий, возможности разработки планировок, подключения к сети и получения разрешений на строительство различаются. "Мы должны инвестировать, потому что сейчас находимся в сильном дефиците. Если взять данные прошлого года, то во всем регионе – в Эстонии, Латвии и Литве – мы смогли произвести лишь две трети необходимого электричества. Треть пришлось импортировать. В Латвии создать ветропарк проще: там исключены некоторые этапы, благодаря чему процесс идет быстрее. Планировать все же нужно, а также искать наиболее подходящее место, но это оказалось проще, чем в Эстонии", – рассказал глава концерна Utilitas Прийт Койт.