Эстонские бизнесмены понастроят ветрогенераторов в Латвии. На родине им это сделать гораздо труднее
Эстонское предприятие Utilitas владеет в Латвии двумя ветропарками – Targale и Grobina. В нескольких латвийских самоуправлениях у предприятия в разработке еще несколько проектов. По сравнению с Эстонией в Латвии строить ветряки проще, сообщает rus.err.ee.
Хотя рынок электроэнергии в странах Балтии общий, возможности разработки планировок, подключения к сети и получения разрешений на строительство различаются. "Мы должны инвестировать, потому что сейчас находимся в сильном дефиците. Если взять данные прошлого года, то во всем регионе – в Эстонии, Латвии и Литве – мы смогли произвести лишь две трети необходимого электричества. Треть пришлось импортировать. В Латвии создать ветропарк проще: там исключены некоторые этапы, благодаря чему процесс идет быстрее. Планировать все же нужно, а также искать наиболее подходящее место, но это оказалось проще, чем в Эстонии", – рассказал глава концерна Utilitas Прийт Койт.
Как и в Эстонии, строительство ветропарков в Латвии иногда вызывает противостояние среди местных жителей, однако, в Латвии нашли решение. "Для развития ветропарков в Латвии предпочитают использовать лесные массивы, так как в этом случае ветряки располагаются как можно дальше от жилых домов. Это позволяет реже сталкиваться с сопротивлением местных жителей", - говорят эстонцы.
"В Латвии сейчас создается 450 мегаватт новых ветровых мощностей. В Литве – 650 мегаватт. Мы строим в Литве один ветропарк мощностью 124 мегаватта. А в Эстонии ноль", – констатировал Койт.
Почему люди их боятся? Как ранее сообщал Otkrito.lv, исследование выяснило, что на самом деле не так с ветрогенераторами.