Эксперты обнаружили странное движение населения в сторону центра Риги

По их мнению, в последние годы центр Риги заметно меняется — он становится более живым и дружелюбным для семей. Всё больше семей сознательно выбирают возвращение в город не только ради удобства, но и ради жизни в среде с характером, историей и культурой. Здесь всё нужное — школы, кружки, парки и кафе — находится в шаговой доступности, что создаёт ощущение спокойного и гармоничного ритма. При этом зелёные зоны Риги становятся всё более ухоженными и благоустроенными, превращаясь в комфортные места для семейного отдыха.