Коллекторы обнаружили, что у многих жителей Латвии нет денег, чтобы вовремя вернуть долги
Исследование показало, что 70% респондентов согласны: человек, который не оплатил счет вовремя, должен нести ответственность за свои долги.
Согласно исследованию компании по управлению задолженностью B2 Impact (в сотрудничестве с Norstat), наиболее строго этой позиции придерживаются респонденты в возрасте от 25 до 34 лет. Также выяснилось, что респонденты, говорящие на латышском языке, в целом проявляют более последовательную поддержку идеи личной ответственности, чем русскоязычные.
Данные исследования показывают, что 78% опрошенных, получив информацию о задолженности, сразу бы оплатили ее или связались с кредитором или компанией по взысканию долгов, тогда как 21% признались, что ничего бы не предприняли или сразу бы оспорили долг. При этом лишь 22% чувствовали бы себя уверенно, связываясь с компанией по взысканию долгов для поиска решения. Основными причинами, удерживающими людей от контакта, названы страх и неуверенность.
Кроме того, согласно исследованию, 38% жителей Латвии оценивают репутацию сферы взыскания долгов скорее отрицательно, 7% — скорее положительно.
Отвечая на вопрос, какую сумму жители Латвии могли бы выделить на погашение долга, если бы образовалась задолженность, например, по неоплаченному штрафу или счету, 16% респондентов ответили, что у них есть достаточно сбережений, чтобы оплатить долг сразу. 12% могли бы выделить до 50 евро, а каждый десятый признал, что не смог бы покрыть даже небольшой долг. "Это свидетельствует о том, что значительной части общества все еще не хватает финансовой «подушки безопасности», позволяющей гибко реагировать на непредвиденные ситуации", - сообщает B2 Impact.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что другое исследование подтвердило: доходы большинства жителей Латвии не поспевают за счетами за отопление.