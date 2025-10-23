Коллекторы обнаружили, что у многих жителей Латвии нет денег, чтобы вовремя вернуть долги

Отвечая на вопрос, какую сумму жители Латвии могли бы выделить на погашение долга, если бы образовалась задолженность, например, по неоплаченному штрафу или счету, 16% респондентов ответили, что у них есть достаточно сбережений, чтобы оплатить долг сразу. 12% могли бы выделить до 50 евро, а каждый десятый признал, что не смог бы покрыть даже небольшой долг. "Это свидетельствует о том, что значительной части общества все еще не хватает финансовой «подушки безопасности», позволяющей гибко реагировать на непредвиденные ситуации", - сообщает B2 Impact.