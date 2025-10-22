Каждый третий житель Латвии за последние полгода был вынужден залезть в свою кубышку

Без накоплений чаще остаются молодые люди до 29 лет (37%) и жители в возрасте от 40 до 49 лет (34%). Самыми финансово защищёнными чувствуют себя респонденты в возрасте от 60 до 74 лет — почти 60% из них указали, что имеют накопления хотя бы на один месяц, а только 27% признались, что у них нет никаких сбережений.