Каждый третий житель Латвии за последние полгода был вынужден залезть в свою кубышку
Финансовая подушка, которая позволила бы покрыть повседневные расходы хотя бы на один месяц, в настоящее время есть почти у половины жителей Латвии. Между тем каждый третий из тех, у кого есть накопления, за последние полгода был вынужден начать их использовать, свидетельствуют данные опроса, проведённого банком SEB.
Мужчины немного чаще, чем женщины, ощущают большую финансовую стабильность: накопления есть у 53% мужчин и 44% женщин. При этом женщины чаще признаются, что не имеют сбережений вовсе — 34% против 28%.
Без накоплений чаще остаются молодые люди до 29 лет (37%) и жители в возрасте от 40 до 49 лет (34%). Самыми финансово защищёнными чувствуют себя респонденты в возрасте от 60 до 74 лет — почти 60% из них указали, что имеют накопления хотя бы на один месяц, а только 27% признались, что у них нет никаких сбережений.
За последние полгода увеличить накопления удалось лишь каждому пятому (21%) из тех, кто их вообще формирует. Между тем более трети (36%) пришлось воспользоваться своими сбережениями, в результате чего финансовая подушка стала тоньше.
Ещё 42% опрошенных отметили, что их накопления остались без изменений — это означает, что даже если часть средств была потрачена, например, на летний отпуск, она впоследствии была восполнена.