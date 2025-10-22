Литва оплатит жителям Латвии быстрые и комфортные поездки в Европу
Литва почти завершила последние строительные работы на четырехполосном участке автомагистрали Via Baltica до границы с Польшей и объявила, что аналогичное шоссе от Каунаса до границы с Латвией будет проложено к 2033 году.
«Согласно плану, Via Baltica будет достроена до границы с Латвией к 2033 году», — заявил министр коммуникаций и транспорта Литвы Юрас Таминскас.
По его словам, после завершения проектных работ и выкупа земельных участков строительство участка может начаться в 2030 году. На вопрос о том, во сколько могут обойтись строительные работы на этом участке, министр ответил, что это станет ясно позже. По его словам, финансирование проекта будет осуществляться как из государственного бюджета, так и из бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы.
«Когда мы закончим, станет ясно, сколько это стоит, потому что цифры и необходимые суммы меняются. Есть инфляция, есть множество других факторов, геополитическая ситуация, которая также вносит коррективы в некоторые технические аспекты», — сказал министр.
На днях президенты Литвы и Польши открыли последний 12-километровый участок реконструированной международной автомагистрали Via Baltica, соединяющей две страны, Каунас–Мариямполе–Сувалки. Его реконструкция обошлась в 154,7 млн евро (без НДС), которую проводила компания Kauno tiltai.
Via Baltica — трансъевропейская сеть автодорог от Варшавы до Таллина через Ригу общей протяженностью 970 километров, из которых 269 километров проходят территории Литвы.
Как следует из слов министра, Литва намерена свою часть Via Baltica сделать скоростной четырехполосной автомагистралью, которых в Латвии нет и в ближайшем будущем не планируется. Таким образом, на литовские деньги жители Латвии получат возможность быстро и с комфортом добраться до Европы.
Как ранее писал Otkrito.lv, и Польша недавно объявила о том, что полностью сделала свою часть Via Baltica скоростной автомагистралью, достроив окружную дорогу вокруг города Ломжа.