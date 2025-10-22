Латвийских студентов начнут усиленно обучать гражданской обороне

Необходимость изменений связана с поправками в Закон о высших учебных заведениях, принятыми Сеймом 11 октября 2022 года, согласно которым объем учебной нагрузки, соответствующий одному кредитному пункту, был уменьшен с 40 часов до 25–30 часов. В результате продолжительность курса гражданской обороны сократилась примерно на 25%, что оказалось недостаточным для его качественного проведения и полноценного усвоения знаний.