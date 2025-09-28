Стало известно, с каким образованием люди в Латвии не могут найти работу
По данным Государственного агентства занятости (Nodarbinātības valsts aģentūra - NVA), среди всех зарегистрированных в Латвии безработных на конец августа больше всего — 13 583 человека — имели профессиональное образование.
В том числе 6 807 безработных с профессиональным образованием были мужчинами и 6 776 — женщинами.
У 11 095 безработных на конец августа было высшее образование — это 3 426 мужчин и 7 669 женщин. У 10 446 зарегистрированных безработных было общее среднее образование, из них 4 895 мужчин и 5 551 женщина.
Ранее сообщалось, что уровень зарегистрированной безработицы на конец августа составил 4,9%, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем на конец июля. По сравнению с августом 2024 года безработица снизилась на 0,4 п.п.
На конец августа 2025 года в NVA были зарегистрированы в общей сложности 43 011 безработных — на 883 человека меньше, чем месяцем ранее (тогда было зарегистрировано 43 894 безработных).
Ранее Otkrito.lv писал о том, что безработица в Латвии упала до 6,7%; мужчины работают активнее женщин.