Лишь небольшое число латвийских семей смогло позволить себе отправиться за границу на эти школьные каникулы

По данным EconomyBookings, количество бронирований на осенние каникулы 2025 года сократилось на 50% по сравнению с тем же периодом 2024 года. В целом в 2024 году самыми популярными месяцами для путешествий были весенние и летние: число бронирований аренды автомобилей в эти месяцы было на 20% выше, чем осенью. Осенняя же сезонность при этом оставалась активнее зимней, сохраняя 20-процентное преимущество по числу бронирований по сравнению с холодными месяцами.