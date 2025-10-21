Лишь небольшое число латвийских семей смогло позволить себе отправиться за границу на эти школьные каникулы
фото: LETA
Редкая латвийская семья улетит из Латвии на эти каникулы.
В Латвии

Лишь небольшое число латвийских семей смогло позволить себе отправиться за границу на эти школьные каникулы

Отдел новостей

Otkrito.lv

В Латвии резко сократилось число путешественников во время школьных каникул. В отпуска поедут лишь 15% семей.

С началом школьных осенних каникул опрос жителей, проведённый EconomyBookings, показал, что 67% латвийских семей в этот период никуда не поедут. 

Из тех, кто все же поедет, часть респондентов отправится на курорты с полным обслуживанием, а одним из самых популярных направлений в Европе остаётся Испания.

По данным EconomyBookings, количество бронирований на осенние каникулы 2025 года сократилось на 50% по сравнению с тем же периодом 2024 года. В целом в 2024 году самыми популярными месяцами для путешествий были весенние и летние: число бронирований аренды автомобилей в эти месяцы было на 20% выше, чем осенью. Осенняя же сезонность при этом оставалась активнее зимней, сохраняя 20-процентное преимущество по числу бронирований по сравнению с холодными месяцами.

Во время школьных осенних каникул по-прежнему популярны тёплые европейские направления, поэтому неудивительно, что большинство респондентов планируют поездку именно в Испанию. Кроме того, учитывая, что это школьные каникулы, люди часто выбирают посещение парков развлечений, например, в Дании, Польше и Франции.

Темы

ФранцияПольшаИспанияRyanairДанияOtkrito.lv

Другие сейчас читают