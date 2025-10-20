Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:17
Вместо поезда: стартует автобусный маршрут Дубулты-Тукумс
В связи с ремонтом железной дороги на участке Асари-Кемери открыт временный автобусный маршрут Дубулты-Тукумс.
Во время ремонта железнодорожной линии на Тукумс будет открыт новый автобусный маршрут Дубулты-Тукумс, сообщили в Автотранспортной дирекции. Автобусы будут отправляться от Тукумского автовокзала в 16.40 и 17.10 по будням и следовать до железнодорожной станции Дубулты. В будние дни автобусы будут отправляться с железнодорожной станции Дубулты в 17.45 и 18.15 и следовать до Тукумса. Расписание автобусов совпадает с расписанием поездов. Автобусы обслуживает Tukuma auto.
Как сообщалось, в связи с работами по реконструкции контактной сети на Тукумсской линии движение поездов на участке Асари-Кемери полностью закрыто до 5 ноября. Пассажирские перевозки на этом участке железной дороги будут организованы автобусами, а поезда будут ходить реже.