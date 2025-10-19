За восемь месяцев в Латвии умерло 80 детей и подростков - большинство из них мальчики
фото: Unsplash
За восемь месяцев в Латвии умерло 80 детей и подростков - большинство из них мальчики

Отдел новостей

LETA

С начала года до конца августа в Латвии умерло 80 детей и молодых людей в возрасте до 20 лет, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Большинство из них - 34 - были молодыми людьми в возрасте 15-19 лет. 31 ребенок был в возрасте до четырех лет, а девять детей находились в возрасте от 10 до 14 лет. Шесть умерших были детьми в возрасте от пяти до девяти лет. Из всех детей и молодых людей, умерших в этом году до конца августа, 46 были мальчиками и 34 - девочками.

Ранее Otkrito.lv сообщал, что за восемь месяцев 2025 года в Латвии родилось на тысячу детей меньше, чем годом ранее, при этом смертность превысила рождаемость почти вдвое. Население страны продолжает сокращаться, несмотря на рост числа браков.

