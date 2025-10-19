За восемь месяцев в Латвии умерло 80 детей и подростков - большинство из них мальчики

Большинство из них - 34 - были молодыми людьми в возрасте 15-19 лет. 31 ребенок был в возрасте до четырех лет, а девять детей находились в возрасте от 10 до 14 лет. Шесть умерших были детьми в возрасте от пяти до девяти лет. Из всех детей и молодых людей, умерших в этом году до конца августа, 46 были мальчиками и 34 - девочками.