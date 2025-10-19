"Не знаешь русского? Поезжай-ка домой!" Тот же, кто предлагал депортировать мигрантов из России, обвиняет Латвию в фашизме
Российский политик Сергей Миронов оказался в центре внимания из-за лицемерия и непоследовательности своих взглядов. Поводом стала его эмоциональная реакция на планы властей Латвии выслать из страны граждан России, не сдавших экзамен по латышскому языку.
В своем гневном посте по этому поводу в соцсетях руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов не подбирал выражений: «Латвийские власти — фашисты! Они хотят депортировать сотни русских людей. Речь идёт о гражданах РФ, в основном пенсионерах, которые не смогли подтвердить знание латышского языка. И за это их депортировать? Гореть в аду тем, кто принимает такие решения. Это фашизм. Позор!»
Латвийские власти – фашисты! Они хотят депортировать сотни русских людей. Речь идёт о гражданах РФ преимущественно пенсионного возраста, кто не смог подтвердить знание латышского языка. И за это их депортировать? Гореть в аду тем, кто принимает такие решение. Это фашизм. Позор! pic.twitter.com/2D1NtCMaLZ— Сергей Миронов (@mironov_ru) October 16, 2025
Эмоции зашкаливали, но память, кажется, подвела российского политика. Ведь всего несколькими месяцами ранее, в мае этого же года, тот же самый Миронов предлагал ввести в России «социальный рейтинг мигрантов» — и депортировать тех, кто не знает русского языка. «Предлагаю ввести социальный рейтинг мигрантов. Нарушаешь законы? Не знаешь русского языка? Поезжай-ка домой. И семью с собой прихвати. Это первый шаг к депортации мигрантов-нарушителей — причём депортировать весь клан!» — писал он тогда, обращаясь к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Предлагаю ввести социальный рейтинг мигрантов. Нарушаешь законы? Не знаешь русского языка? Поезжай-ка домой. И семью с собой прихвати. Такое обращение направил премьер-министру Михаилу Мишустину. Это первый шаг к депортации мигрантов-нарушителей – причём депортировать весь клан! pic.twitter.com/Preyu4nPs1— Сергей Миронов (@mironov_ru) May 20, 2025
Как известно, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к россиянам, которые оказались под угрозой депортации из Латвии, с приглашением переехать в его регион, пообещав помощь с адаптацией.
Ранее министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис сообщил, что из страны могут быть выдворены около 500 россиян. Речь идёт о тех, кто не сдал обязательный экзамен по латышскому языку и не подал документы на получение временного вида на жительство. В то же время, как сообщает телеканал 360TV Ziņas со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции, чтобы выдворить всех россиян, находящихся в стране нелегально, потребуется несколько месяцев.