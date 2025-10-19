"Не знаешь русского? Поезжай-ка домой!" Тот же, кто предлагал депортировать мигрантов из России, обвиняет Латвию в фашизме

Ранее министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис сообщил, что из страны могут быть выдворены около 500 россиян. Речь идёт о тех, кто не сдал обязательный экзамен по латышскому языку и не подал документы на получение временного вида на жительство. В то же время, как сообщает телеканал 360TV Ziņas со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции, чтобы выдворить всех россиян, находящихся в стране нелегально, потребуется несколько месяцев.